Нападающий «Айлендерс» Таварес перенёс операцию на руке

Капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес успешно перенёс операцию на правой руке, сообщает Newsday со ссылкой на клуб.

Нападающий должен полностью восстановиться к началу нового сезона. Травма беспокоила Тавареса большую часть регулярного чемпионата, и после его окончания ему сделали операцию. Он пропустил последние пять матчей сезона из-за травмы бедра, однако стал лучшим бомбардиром своей команды, набрав 66 (28+38) результативных баллов. «Айлендерс» не хватило одного очка, чтобы выйти в плей-офф.