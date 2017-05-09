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Нападающий «Айлендерс» Таварес перенёс операцию на руке

9 мая 2017, вторник. 17:17. Хоккей

Капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес успешно перенёс операцию на правой руке, сообщает Newsday со ссылкой на клуб.

Нападающий должен полностью восстановиться к началу нового сезона. Травма беспокоила Тавареса большую часть регулярного чемпионата, и после его окончания ему сделали операцию. Он пропустил последние пять матчей сезона из-за травмы бедра, однако стал лучшим бомбардиром своей команды, набрав 66 (28+38) результативных баллов. «Айлендерс» не хватило одного очка, чтобы выйти в  плей-офф.

Источник: Newsday Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Айлендерс Джон Таварес Травмы - хоккей
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