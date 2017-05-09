Мезин: если Беларусь покажет слаженную командную игру, будет и результат

Тренер вратарей сборной Беларуси Андрей Мезин поделился ожиданиями от матча с командой Швейцарии на групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча состоится 10 мая. Белорусы проиграли первые три встречи и занимают последнее место в группе В.

«Из собственного игрового опыта могу сказать, что у Швейцарии отличная скоростная команда, они хорошо подготовлены тактически. Игры с ними никогда не были простыми. Мы ждём, что наши ребята покажут ту игру, которую от них ждут, и заработают очки в матче со швейцарцами. Наша сила в слаженной командной игре, если она удастся, то будет и результат», — приводятся слова Мезина на официальном сайте ФХРБ.