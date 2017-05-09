Защитник Колтон Парэйко присоединится к сборной Канады на ЧМ-2017

Защитник «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко присоединится к сборной Канады на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

23-летний Парэйко завершил второй сезон в НХЛ, его команда проиграла во втором раунде плей-офф «Нэшвилл Предаторз». В 81 матче регулярного чемпионата он набрал 35 (4+31) очков, в 11 играх плей-офф отметился 5 (2+3) результативными баллами. На международном уровне защитник выступал за сборную молодых звёзд Северной Америки на Кубке мира 2016 года, в трёх матчах сделав три передачи.

Канадцы занимают первое место в группе В, одержав три победы в трёх матчах.

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