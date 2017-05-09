С. Костицын: по накалу матч со Швейцарией не будет отличаться от предыдущих

Нападающий сборной Беларуси Сергей Костицын поделился ожиданиями от матча со Швейцарией на групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2017 года. Белорусы проиграли первые три встречи и занимают последнее место в группе В.

«Сегодня мы провели хорошую тренировку. Она носила необязательный характер, но команда практически в полном составе вышла на лёд. Мы должны быть хорошо готовы к игре со Швейцарией. У каждой сборной есть свои сильные стороны. Что касается швейцарцев, это быстрая команда и по накалу этот матч вряд ли будет чем-то отличаться от трёх предыдущих», — приводятся слова Костицына на официальном сайте ФХРБ.