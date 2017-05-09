«Нэшвилл» подписал контракт новичка с нападающим Эмилем Петтерссоном

«Нэшвилл Предаторз» заключил контракт новичка с нападающим Эмилем Петтерссоном. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.

23-летний форвард провёл сезон в Шведской хоккейной лиге за «Шеллефтео» и «Векшё» и в 51 матче регулярного чемпионата забросил 15 шайб и сделал 23 голевые передачи. Он также провёл шесть игр в плей-офф, в которых отметился 7 (4+3) результативными баллами.

Петтерссон был выбрал «Нэшвиллом» на драфте 2013 года под общим 155-м номером.