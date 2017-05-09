Дубль Джериньша помог Латвии одолеть Италию на ЧМ и вновь возглавить группу А

Сборная Латвии одержала победу над Италией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 2:1.

В начале первого периода Марко Инсам вывел итальянцев вперёд, но ещё до перерыва латвийская команда отыгралась, Андрис Джериньш реализовал большинство. Ничейный счёт держался до конца третьего периода, а на 59-й минуте Джериньш сделал дубль и принёс своей команде победу.

Латвийцы набрали девять очков в трёх матчах и вновь возглавили группу А. Сборная Италии занимает предпоследнее место, имея в активе одно очко.