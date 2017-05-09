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Мерзликин: Панарин в прошлом году сказал, что я лоханулся, теперь буду ждать его

9 мая 2017, вторник. 19:50. Хоккей

Вратарь сборной Латвии Элвис Мерзликин после победы над командой Италии (2:1) на чемпионате мира по хоккею 2017 года сообщил, что ждёт встречи с командой России. Латвийцы набрали девять очков в трёх играх и возглавляют группу А.

«Конечно, никто не ожидал от нас такого результата. Но хоккей такая игра, что ты можешь выиграть у США, а затем проиграть Италии. Мы ещё не радуемся тому, чего мы достигли. Стараемся больше отдыхать, восстанавливаться. В прошлом году я видел нервозность.

Мы будем бороться за плей-офф. Это наша цель, хотим добиться её. После прихода в команду главного тренера Боба Хартли поменялось полностью всё. Когда ты едешь в сборную, ты рад. Всё профессионально. Отличный персонал, вся организация поменялась. Для нас это большой бонус, что такое случилось. Нет такого, как было в прошлые годы. Мотивация придаёт нам сил.

Матч со сборной России и её звёздными хоккеистами? Панарин в прошлом году сказал, что я лоханулся и напускал голов. Я буду ждать его в этом году. Может, он и шутил, я тоже шучу. Но таков хоккей. Я буду ждать их всех. В прошлом году мне было интересно играть против Бобровского. Он один из моих любимых вратарей. Изучаю, сколько мне не хватает до НХЛ. Это моя самая большая мечта. Тот же Панарин играет с Кейном в «Чикаго», это отличная команда. Он хороший игрок, его броски мне покажут, насколько я готов. Ни на кого обижаться не буду, мне всё равно.

Для меня это второй чемпионат мира. Может, повезло, что получилось в самом начале сыграть с менее сильными командами. Впереди серьёзный вызов. Мотивация поднялась. Посмотрим, как будет дальше. Мы спокойны», — передаёт слова Мерзликина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Латвии — Хоккей Сборная России — Хоккей Артемий Панарин ЧМ-2017
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