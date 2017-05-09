Нападающему «Сент-Луиса» Владимиру Тарасенко не потребуется операция

Нападающему «Сент-Луис Блюз» Владимиру Тарасенко не потребуется операция. Об этом сообщает журналист STL Today Джереми Рутерфорд со ссылкой на генерального менеджера команды Дуга Армстронга.

Ранее главный тренер сборной России Олег Знарок сообщил, что Тарасенко не сможет сыграть на чемпионате мира из-за травмы.

«Сент-Луис» вылетел из плей-офф НХЛ, проиграв «Нэшвилл Предаторз» во втором раунде в шести матчах. Тарасенко в 11 матчах набрал 6 (3+3) результативных баллов.

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Овечкин, Макдэвид и ещё 13 звёзд НХЛ, которых продолжают ждать на ЧМ-2017 Если хотя бы половина из них приедет на чемпионат мира, турнир станет ещё круче.