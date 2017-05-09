Майр: сложно было играть с Латвией после разгрома от сборной России

Главный тренер сборной Италии Штефан Майр прокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа от Латвии (1:2) на чемпионате мира—2017.

«Это был сложный матч после разгрома от России. Мы сделали выводы и сегодня смотрелись намного лучше. С Латвией мы действовали неплохо, наносили много бросков по воротам, контролировали игру. Но мы ещё не готовы выигрывать такие матчи. Тяжело теперь готовиться к Словакии. Но, несмотря на поражение, я горжусь своей командой. Италия могла обыграть Латвию, шансы были… Но ничего изменить уже нельзя», — передаёт слова Майра корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.