Даугавиньш: Латвия может зацепиться за любую команду, а Швеция неудобнее России

Нападающий сборной Латвии Каспарс Даугавиньш прокомментировал победу над Италией (2:1) на чемпионате мира по хоккею 2017 года.

«Давно такого календаря у нас не было. Всегда начинали с большими командами. Много сил теряли. Цепляли всего одно очко, а на важные игры с конкурентами сил уже не хватало. А сейчас приятно, что есть девять очков и ты идёшь ва-банк.

Мы не думаем о себе как о сенсации. На предыдущих чемпионатах мира у нас были проблемы с составом, много травм. В этом году подобрался хороший коллектив. Есть классные четыре звена, все могут решить игру. Мы настраиваемся на четвертьфинал.

Два месяца подготовки — это большой плюс. Большинство игроков сборной Латвии не играли раньше в канадскую систему. Поначалу беспредел творился на льду, но постепенно Хартли обучил нас. Теперь всем понятно, куда бежать, что делать.

Мы годами доказывали, что можем зацепиться за любую команду, будь то Швеция или Россия. У нас всегда было больше проблем со шведами. Может быть, потому что большинство латвийских игроков выступает в КХЛ, мы знаем соперников. А у шведов странный хоккей. Крутят, вертят, меняются местами — во всём мире их не могут понять", — передаёт слова Даугавиньша корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.