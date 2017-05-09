Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гиргенсонс: снова обошли Россию в таблице, но главное – выйти в следующий раунд

9 мая 2017, вторник. 20:05. Хоккей

Нападающий сборной Латвии Земгус Гиргенсонс прокомментировал победу над Италией на чемпионате мира по хоккею 2017 года (2:1), которая позволила его команде вновь возглавить группу А.

«Это была очень серьёзная игра для нас, было важно набрать три очка. Добились победы в третьей встрече подряд, испытываем положительные эмоции и понимаем, что делаем важный шаг вперёд. Италия доставила нам проблем, но концовка удалась. Мы действительно счастливы, что так здорово начали турнир, впереди ещё много сложного. Работаем день за днём, матч за матчем. Завтра у нас выходной, будем разбирать Швецию, с которой играть 11 мая. Снова обошли Россию в таблице, но главное сейчас — попасть в следующий раунд. Готовимся ко всем встречам», — сказал Гиргенсонс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Латвии — Хоккей Сборная России — Хоккей ЧМ-2017
Новости. Хоккей
9 мая 2017, вторник
20:05 Гиргенсонс: снова обошли Россию в таблице, но главное – выйти в следующий раунд
20:01 Даугавиньш: Латвия может зацепиться за любую команду, а Швеция неудобнее России
19:59 Майр: сложно было играть с Латвией после разгрома от сборной России
19:56 Нападающему «Сент-Луиса» Владимиру Тарасенко не потребуется операция
19:56 Хартли: у сборной Латвии всё начинается с нуля в матчах с Россией, США и Швецией
19:53 Маклеллан: «Эдмонтон» уже играл без права на ошибку и выдержал экзамен
19:50 Мерзликин: Панарин в прошлом году сказал, что я лоханулся, теперь буду ждать его
19:26 Норвегия обыграла Словению на ЧМ-2017 и поднялась на второе место в группе В
19:19 Дубль Джериньша помог Латвии одолеть Италию на ЧМ и вновь возглавить группу А
19:18 «Нэшвилл» подписал контракт новичка с нападающим Эмилем Петтерссоном
18:48 С. Костицын: по накалу матч со Швейцарией не будет отличаться от предыдущих
18:26 Защитник Колтон Парэйко присоединится к сборной Канады на ЧМ-2017
18:14 Генменеджер «Дэвилз» подтвердил, что Ковальчук хочет вернуться в НХЛ
18:14 Маккиннон: у Канады классное молодёжное звено, Марнер — просто волшебник
17:51 Мезин: если Беларусь покажет слаженную командную игру, будет и результат
17:32 Хартли: игроки сборной Латвии должны с гордостью представлять свою страну на ЧМ
17:17 Нападающий «Айлендерс» Таварес перенёс операцию на руке
16:59 Грабовский: «Айлендерс» надеются на моё возвращение, но контакта особого нет
16:30 А. Медведев: почему не играл в финале? Играли сильнейшие, тренер так определил
16:08 «Феникс» стал обладателем Кубка Большого шлема Ночной лиги
16:07 Юрзинов-мл.: Капризов заслужил место в сборной
15:44 Фазель: два матча Егличу? Дисциплинарный комитет решил, что этого достаточно
15:32 Третьяк: хочу поздравить всех с годовщиной великой Победы
15:23 Фазель: шайба на клюшке профсоюза НХЛ по участию лиги на Олимпиаде-2018
14:51 Лукашенко: в хоккей играть не умеют. Как с канадцами сыграли? Стыдобища
14:34 ЧМ-2017: сборная Норвегии дозаявила нападающего Картеруда
14:30 Хоккеисты сборной России возложили цветы к братской могиле. Фоторепортаж
14:23 «Скоростная машина» сыграет со «Сталкером» в финале Кубка Крутова Ночной лиги
14:19 Виньо: в шестом матче серии у «Рейнджерс» будет возможность реабилитироваться
14:00 Самые яркие моменты четвёртого игрового дня ЧМ-2017
13:27 Райндль: надо сократить количество матчей на ЧМ и подумать о здоровье игроков
13:10 Юрзинов-ст.: для меня 9 Мая — память о том, что пережил наш народ
13:04 Агент Хомицкого: новый контракт Вадима с ХК «Сочи» рассчитан на год
12:45 Р. Ротенберг: в возложении цветов сборной России на День Победы нет фальши
12:44 Василевский: нашим долгом было почтить память погибших в ВОВ
12:37 Панарин: пробирала дрожь, когда стояли у могил, всем ветеранам здоровья
12:28 Президент «Авангарда»: не имеем права ставить задачи ниже финала конференции
12:15 Нисканен: Овечкин смог справиться с эго
12:00 К. Сафронов: у сборной РФ заработало большинство, ребята из НХЛ начали забивать
11:54 Сборная России 9 мая возложила цветы к братской могиле под Кёльном
11:45 Холтби: «Вашингтон» сыграл именно так, как и планировал
11:30 Плющев: на данный момент у сборной России слишком много индивидуальной игры
11:15 Бураковски: я работал над реализацией на тренировках, смотрел видео
11:00 Новиков: травма Мозякина должна разозлить ребят, чтобы они отвоевали товарища
10:54 Остановят ли французы Швейцарию? Как завершатся матчи пятого дня ЧМ
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кого из запасных нужно включить в заявку сборной России?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+