Гиргенсонс: снова обошли Россию в таблице, но главное – выйти в следующий раунд

Нападающий сборной Латвии Земгус Гиргенсонс прокомментировал победу над Италией на чемпионате мира по хоккею 2017 года (2:1), которая позволила его команде вновь возглавить группу А.

«Это была очень серьёзная игра для нас, было важно набрать три очка. Добились победы в третьей встрече подряд, испытываем положительные эмоции и понимаем, что делаем важный шаг вперёд. Италия доставила нам проблем, но концовка удалась. Мы действительно счастливы, что так здорово начали турнир, впереди ещё много сложного. Работаем день за днём, матч за матчем. Завтра у нас выходной, будем разбирать Швецию, с которой играть 11 мая. Снова обошли Россию в таблице, но главное сейчас — попасть в следующий раунд. Готовимся ко всем встречам», — сказал Гиргенсонс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.