Муршак: Словении надо бороться за каждую шайбу, но мы ещё ни разу так не играли

Нападающий сборной Словении Ян Муршак прокомментировал поражение от Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года (1:5).

«Мы не играли как команда. Мы плохо катались, были небрежны. Мы не были готовы. Нам надо сражаться за каждую шайбу, тогда у нас начнёт получаться. Мы ещё ни в одном матче так не играли. Уже третий раз подряд мы плохо начинаем встречу», — приводятся слова Муршака на официальном сайте турнира.

Словенцы занимают предпоследнее место в группе В, набрав одно очко в трёх матчах.