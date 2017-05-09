Летестю: в седьмом матче «Эдмонтону» надо просто сыграть, не думая ни о чём

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Марк Летестю считает, что отсутствие опыта седьмых матчей не помешает его команде в решающей игре полуфинала Западной конференции с «Анахайм Дакс», которая состоится 11 мая.

«Порой неплохо, когда нет опыта. Просто надо выйти и сыграть, не думая ни о чём. Когда играешь, не задумываешься о значимости игры.

Я все ногти сгрыз, когда смотрел из ложи за седьмыми матчами. Играть их очень интересно, но это настоящий стресс для зрителя», — приводятся слова Летестю на официальном сайте НХЛ.