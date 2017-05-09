Словакия отыграла три шайбы в 3-м периоде, но уступила Дании по буллитам на ЧМ

Сборная Дании одержала победу над командой Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 4:3 Б.

В первом периоде Никлас Хардт вывел датчан вперёд, а во второй двадцатиминутке Патрик Рассел и Мортен Поульсен сделали счёт 3:0. В третьем периоде словаки отыгрались благодаря голам Мартина Герната, Марио Ближняка и Михела Миклика. Победитель определился в серии буллитов, решающий бросок нанёс Мортен Грин.