Микуш: Словакия очень плохо сыграла первые два периода, не успевали за Данией

Защитник сборной Словакии Юрай Микуш прокомментировал поражение от Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года (3:4 Б).

«Первые два периода мы сыграли очень плохо. Ничего не получалось, пропустили три шайбы и выпали из игры. В третьем периоде смогли собраться, выровнять положение и перевести встречу в овертайм. Сработало наше большинство. На буллитах сильнее оказался соперник, нам не повезло. Словакии нужно было играть стабильно все три двадцатиминутки, а не только последнюю. Тогда бы пришёл результат. Дания – приличная команда со своеобразным хоккеем. Они здорово катаются, мы часто не успевали за датчанами, когда те убегали в контратаки», — сказал Микуш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.