Цигер: Словакия отыграла три гола, но удовлетворения нет

Главный тренер сборной Словакии Здено Цигер прокомментировал поражение от Дании (3:4 Б) в матче группового этапа чемпионате мира по хоккею 2017 года.

«Первые два периода мы провалили, пропустили три шайбы и слишком многое позволяли сопернику. Можем быть довольны разве что «камбэком», который удалось совершить и отыграть три гола. Конечно, особого удовлетворения нет, потому что в итоге всё равно проиграли на буллитах. Мы должны играть лучше, матч у нас не получился», — передаёт слова Цигера корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.