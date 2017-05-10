Овитю: матчи Франции со Швейцарией — наше дерби, это особенная победа

Защитник сборной Франции Йоанн Овитю прокомментировал победу над Швейцарией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года (4:3 Б).

«Это здорово, мы завоевали важные два очка. Победа над Швейцарией — особенная. Матчи с этим соперником вроде дерби для нас, понимаете? Многие наши ребята играют в Швейцарии, и я счастлив за них. Мы идём по нарастающей, надо продолжать в том же духе. Нам уже надо сосредоточиться на следующей игре.

В матче с Канадой от нас потребуется то же самое, что мы делали в игре с финнами. Мы были активны, не боялись. Мы не проявляли к ним уважение просто потому, что Финляндия — большая хоккейная нация. Игра с Канадой будет особенной. Матчи с ними всегда отличаются от встреч с другими соперниками, но мы готовы. Мы счастливы, что выступаем дома, перед своими болельщиками. Нам надо использовать это преимущество», — приводятся слова Овитю на официальном сайте турнира.