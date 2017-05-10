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Я. Карлссон: Россия – лучшая команда мира, а Мозякин всё ещё опасен

10 мая 2017, среда. 00:46. Хоккей

Главный тренер сборной Дании Янне Карлссон прокомментировал победу (4:3 Б) над Словакией на чемпионате мира по хоккею 2017 года и предстоящий матч со сборной России.

«Обе команды хотели победить, получился довольно зрелищный хоккей, но с большим количеством обоюдных ошибок. Словакия – хорошая команда, мы не могли недооценивать соперника. В концовке нас подвели удаления, словаки здорово реализовали большинство, дважды подряд. Нужно меньше удаляться, из-за этого потеряли один балл. Но всё равно это первые очки на турнире для нас.

С Россией мы должны работать все 60 минут. Нам необходимо сыграть хорошо в обороне, сражаться весь матч. Мы играем с лучшей командой в мире на данный момент. Это большой вызов для нас. В Москве год назад нам забили четыре гола в большинстве, и у соперника хорошее большинство. Я не знаю, травмирован ли Мозякин. Нет? Тогда он всё ещё опасен», — передаёт слова Карлссона корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Дании — Хоккей Сборная России — Хоккей Сборная Словакии — Хоккей Сергей Мозякин Янне Карлссон ЧМ-2017
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