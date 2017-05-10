«Лос-Анджелес» обменял права на вратаря Бена Бишопа в «Даллас»

«Даллас Старз» приобрёл у «Лос-Анджелес Кингз» права на вратаря Бена Бишопа. Об этом сообщается в официальном «твиттере» техасского клуба. «Короли» взамен получили право выбора в четвёртом раунде драфта 2017 года, которое ранее принадлежало «Монреаль Канадиенс».

30-летний Бишоп 1 июля может стать неограниченно свободным агентом. Он начинал сезон в «Тампа-Бэй Лайтнинг», но позже был обменян в «Лос-Анджелес». В прошедшем регулярном чемпионате он одержал 18 побед в 39 матчах с коэффициентом надёжности 2,54 и процентом отражённых бросков 91. В составе «Тампы» он доходил до финала Кубка Стэнли в 2015 году, а также до финала конференции в 2016-м.