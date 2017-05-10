Сакик: «Колорадо» ждёт большая перестройка, команда станет моложе

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик рассказал, какие изменения ожидают команду в межсезонье.

«Команду ожидает большая перстройка. Мы собираемся пополниться молодыми игроками и стать намного быстрее и конкурентоспособнее.

У нас недостаточно хорошая оборона, идёт процесс комплектования состава. Надеюсь, скоро мы объявим о подписании контракта с одним игроком (защитником Андреем Мироновым. — Прим. «Чемпионата»). Так что мы ждём, сможем ли это сделать. Но линию обороны нам надо усилить.

Мы не будем активны на рынке свободных агентов. Мы хотим развивать своих ребят, способствовать попаданию в состав нашей молодёжи, чтобы они росли вместе», — цитирует Сакика NBC Sports.