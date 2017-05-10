«Лос-Анджелес» обменял Бишопа в «Даллас» на пик четвёртого раунда драфта

«Лос-Анджелес Кингз» обменял голкипера Бена Бишопа в «Даллас Старз» на право выбора в четвёртом раунде на драфте-2017, сообщает официальный сайт НХЛ.

По окончании нынешнего сезона 30-летний Бишоп станет неограниченно свободным агентом, а у «Старз» будет первоочередное право на переговоры о новом контракте.

В текущем сезоне Бишоп провёл 39 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и в среднем пропускал 2,54 шайбы за игру. Всего за карьеру он провёл 270 матчей, выступая, помимо «Кингз», за «Сент-Луис Блюз», «Оттаву Сенаторз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».