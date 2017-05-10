Генменеджер «Далласа»: Бишоп — элитный вратарь НХЛ

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нил прокомментировал сделку с «Лос-Анджелес Кингз» по переходу голкипера Бена Бишопа. «Кингз» получили взамен пик в четвёртом раунде драфта-2017. По окончании нынешнего сезона 30-летний Бишоп станет неограниченно свободным агентом, а у «Старз» будет первоочередное право на переговоры о новом контракте.

«Надо ещё согласовать условия нового контракта, но я абсолютно уверен, что мы сделаем это. Бен в восторге от перехода в „Даллас“. Ему здесь нравится, думаю, он любит нашу команду и восторгается нашим потенциалом.

Бишоп — элитный вратарь НХЛ. Его послужной список говорит сам за себя. Надеюсь, он станет значимой частью нашей команды для будущего развития», — приводит слова Нила официальный сайт НХЛ.