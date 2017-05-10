«Оттава» выиграла серию у «Рейнджерс» и вышла в финал Восточной конференции

«Оттава Сенаторз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе «Оттавы» отличились Майк Хоффман (5-я минута), Марк Стоун (15), Эрик Карлссон (36) и Жан-Габриель Пажо (60). За «Рейнджерс» голы забили Мика Зибанеджад (33) и Крис Крайдер (41).

Таким образом, «Сенаторз» выиграли серию со счётом 4-2 и вышли в финал конференции, где сыграют с победителем пары «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз».