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«Баффало» примет «Рейнджерс» в матче «Зимней классики — 2018»

10 мая 2017, среда. 08:40. Хоккей

Стали известны участники «Зимней классики» НХЛ 2018 года. В традиционном матче под открытым небом «Баффало Сэйбрз» примет «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Встреча пройдёт в Нью-Йорке на стадионе Citi Field, который является домашней ареной бейсбольной команды «Нью-Йорк Метс». Начало матча намечено на 21:00 мск.

«Матч „Зимней классики“ впервые был сыгран под снежным небом Баффало в 2008 году, и мы рады отметить 10-ю годовщину этого события, сведя „Сэйбрз“ с „Нью-Йорк Рейнджерс“ на стадионе Citi Field. Нью-Йорк проведёт мероприятие, которое продолжит новогоднюю традицию создания незабываемых впечатлений для клубов, игроков и болельщиков», — сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

Отметим, что и «Сэйбрз», и «Рейнджерс» примут участие в «Зимней классике» во второй раз. «Баффало» принимал самую первую «Зимнюю классику» НХЛ 1 января 2008 года, когда в серии буллитов уступил «Питтсбург Пингвинз» (1:2). «Рейнджерс» участвовали в таком матче 2 января 2012 года, когда переиграли «Филадельфию Флайерз» (3:2).

Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Баффало Сэйбрз Нью-Йорк Рейнджерс Зимняя Классика
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