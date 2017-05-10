Хагер: травма Мозякина? Понимаю, что был героем, а стал идиотом

Нападающий сборной Германии Патрик Хагер прокомментировал эпизод матча группового этапа ЧМ-2017 с командой России (6:3), в котором нанёс травму Сергею Мозякину.

«С моей стороны это не было преднамеренным действием. Просто немного не повезло. Я играю жёстко, часто на грани, но не хочу, чтобы кто-нибудь от этого пострадал.

Я должен более умно подходить к единоборствам. Понимаю, что для вас, журналистов, я был героем, а стал идиотом. Но это уж ваша работа. Мы сосредоточимся на своей», – цитирует Хагера Spox.

«Ребята отвоюют Мозякина». Мнения экспертов об игре сборной России на ЧМ Новиков, Плющев и Сафронов рассуждают об игре сборной России на ЧМ, последствиях травмы Мозякина и возможном усилении из НХЛ.

Плотников — как кувалда, Вегас увидел голы Шипачёва. Оценки сборной России Шипачёв и Кучеров оформили дубли с Германией, Панарин отдал четыре голевых паса, а Миронов и Ткачёв закончили матч с минусом.

Форвард Германии Хагер, нанёсший травму Мозякину, дисквалифицирован на два матча