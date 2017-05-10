Хагер: травма Мозякина? Понимаю, что был героем, а стал идиотом

Нападающий сборной Германии Патрик Хагер прокомментировал эпизод матча группового этапа ЧМ-2017 с командой России (6:3), в котором нанёс травму Сергею Мозякину.
«С моей стороны это не было преднамеренным действием. Просто немного не повезло. Я играю жёстко, часто на грани, но не хочу, чтобы кто-нибудь от этого пострадал.
Я должен более умно подходить к единоборствам. Понимаю, что для вас, журналистов, я был героем, а стал идиотом. Но это уж ваша работа. Мы сосредоточимся на своей», – цитирует Хагера Spox.
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