Пажо — рекордсмен «Оттавы» по голам в одном розыгрыше Кубка Стэнли

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Жан-Габриель Пажо в матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:2,) на 60-й минуте забросил шайбу в пустые ворота. Счёт в серии стал 4-2 в пользу канадской команды, она пробилась в финал Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.

Канадский хоккеист забил свой седьмой гол в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и побил рекорд «Сенаторз», превзойдя Мартина Гавлата, который в 2006 году забросил 6 шайб. Всего в 12 матчах текущего турнира Пажо набрал 7 (7+0) очков.