«Сан-Хосе» подписал контракт новичка с немецким нападающим

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» объявил о подписании контракта новичка с немецким форвардом Мануэлем Видерером. Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

20-летний немецкий хоккеист был задрафтован клубом из Калифорнии под общим 150-м номером в пятом раунде драфта НХЛ 2016 года. Сезон-2016/17 форвард провёл в юниорской лиге Квебека, где выступал за «Монктон» и «Руин-Норанду». В регулярном чемпионате он набрал 53 (29+24) очка в 60 матчах, в плей-офф – 10 (4+6) очков в 12 матчах.