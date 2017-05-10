Карлссон – первый защитник «Оттавы», забивший 2 победных гола в одном плей-офф

Капитан «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон в матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:2) забросил решающую шайбу. Канадская команда выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в финал Восточной конференции.

Шведский хоккеист стал первым защитником в истории «Сенаторз», забившим два победных гола в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее Карлссон забросил решающую шайбу в первом матче серии с «Рейнджерс» (2:1).

Всего в 12 матчах текущего плей-офф Карлссон набрал 13 (2+11) очков и продолжает лидировать в гонке бомбардиров среди защитников.