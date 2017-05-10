Э. Карлссон: серия с «Рейнджерс» была очень тяжёлой, две игры «Оттава» провалила

Капитан «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон прокомментировал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» во втором раунде розыгрыша Кубка Стэнли. Канадская команда выиграла серию плей-офф со счётом 4-2 и в третий раз в своей истории вышла в финал конференции.

«Серия была очень тяжёлой. Нам приходилось биться в каждом матче. Третью и четвёртую игру мы провалили. Но в плей-офф легко не бывает, они хорошо играли, надо отдать им должное. Так что мы немного насладимся победой и снова начнём работать», – сказал Карлссон.

«Оттава» – единственный за 20 лет клуб Канады, 3 раза выходивший в полуфинал КС