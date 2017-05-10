Малкин: «Питтсбург» выступает весьма серо и невзрачно, мало угрозы «Вашингтону»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился ожиданиями от седьмого матча серии плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз». Хоккеист стал лучшим российским снайпером в плей-офф НХЛ.

«Надеюсь, что и с «Вашингтоном» нас ждёт успех. А я жду хорошей игры. Надо забыть эту неудачу. Жду, что мы выложимся. Надо выходить и показывать свой лучший хоккей. В этой серии мы хоть и взяли три матча, но не показали своей лучшей игры. Выступаем весьма серо, невзрачно. Мало бросков, угрозы их воротам. Это не наш хоккей.

Наш хоккей? Это быстрота, атаки на ворота. Лезть на них нужно в каждой смене. А делать 10 бросков за два периода – для нас это очень мало. Мы должны играть гораздо острее. Упустили инициативу, отдали игру полностью. Вина только наша. Много сделали ошибок, а когда уступаешь 0:5, тяжело какую-то встречу вытащить. Мы прекрасно понимали, что матч проигран. Но следующий поединок нужно начинать с первой же смены. Здесь нельзя тянуть до последних минут. Проверять Холтби нужно сразу – лезть на ворота, играть, атаковать», – цитирует игрока «Советский спорт».