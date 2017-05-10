Дам: во время игры с Россией сборная Дании попадёт в настоящий ад

Вратарь сборной Дании Себастьян Дам поделился ожиданиями от матча группового этапа чемпионата мира со сборной России. Россияне выиграли три матча из трёх и потеряли лишь одно очко.

«Если честно, я не помню матч с Россией в прошлом году. Мы пропустили 10 голов? Такие матчи лучше не запоминать. Любой из нас прекрасно знает, насколько сильна сборная России.

У нас есть время отдохнуть и подготовиться к этому ответственному матчу. Мне кажется, мы попадём в настоящий ад во время игры в четверг. Однако ты никогда не знаешь, что может произойти в хоккее. Если мы покажем лучшее, на что способны, мы можем обыграть кого угодно, когда угодно», – сказал Дам.

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