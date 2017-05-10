Мартин Бродо больше не будет тренером вратарей «Сент-Луиса»

В тренерском штабе «Сент-Луис Блюз» произойдут кадровые изменения. Об этом информирует журналист Лу Корач в своём «твиттере». Мартин Бродо больше не будет тренировать вратарей. «Сент-Луис» наймёт нового сотрудника для этой работы.

Бродо, который остаётся помощником генерального менеджера клуба, будет руководить поиском тренера вратарей.

В сезоне-2016/17 клуб уволил главного тренера Кена Хичкока, его место занял ассистент Майк Йео. «Сент-Луис» вылетел из плей-офф на стадии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли.