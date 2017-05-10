«Нью-Джерси» подписал контракт с защитником, полученным при обмене Калинина

«Нью-Джерси Дэвилз» подписал новый контракт с защитником Виктором Левом, сообщает официальный сайт клуба. 24-летний шведский хоккеист стал игроком «Дэвилз» в рамках сделки по обмену форварда Сергея Калинина в «Торонто Мэйпл Лифс».

Соглашение рассчитано на один год и является двусторонним. Зарплата игрока на уровне НХЛ составит $ 650 тыс., в АХЛ – $ 150 тыс… При этом за сезон он гарантированно получит $ 190 тыс., даже если не будет вызываться в основу.

В нынешнем сезоне хоккеист не играл в НХЛ, проведя 51 матч в АХЛ и набрав 6 (2+4) очков.