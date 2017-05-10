Прервут ли финны серию неудач? Как завершатся матчи шестого дня ЧМ

10 мая на чемпионате мира по хоккею пройдут очередные матчи группового этапа. Сборная России проведёт свой следующий матч 11 мая, действующие бронзовые призёры выиграли три матча из трёх на групповом этапе ЧМ-2017. 5 мая российская команда по буллитам одолела Швецию, 7 мая разгромила итальянцев, 8 мая уверенно обыграла хозяев турнира немцев.
Предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:
— США – Италия;
— Швейцария – Беларусь;
— Словакия – Германия;
— Финляндия – Словения.
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