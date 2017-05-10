Быков: «Локомотив» — очень классная команда, другие клубы тоже могут «выстрелить

Бывший главный тренер сборной России, СКА, «Салавата Юлаева» и ЦСКА Вячеслав Быков прокомментировал трансферную политику СКА.

«ЦСКА проводит серьёзную селекцию. «Ак Барс» тоже ведёт дела на высоком уровне. Вспомните о Владимире Ткачёве, например. Или об Антоне Бурдасове, который был обменян из «Авангарда» в ЦСКА. Вот говорят, что выходят замуж по любви. Также и в спорте – каждый человек хочет найти свою команду, партнёров и тренеров, с которыми он смог бы раскрыть свой потенциал и качества. Бывает, что в команде складываются такие взаимоотношения, что у хоккеиста будто крылья за спиной вырастают. И всё получается. Так что вы задали философский вопрос. А то, что у нас будет больше сильных клубов с крепкими составами, – это хорошо. Все этому только рады. Взвинтится конкуренция. Вот обратите внимание на «Локомотив». Очень классная команда, которая может выйти в лидеры. Другие клубы тоже могут «выстрелить».

Когда в НХЛ уезжают многие ведущие игроки, в командах освобождаются места, которые могут занять молодые перспективные ребята. Может, их раньше не особо замечали. Но если дать им шанс, они зацепятся. Я много общаюсь с Владимиром Владимировичем Юрзиновым. Он часто ездит и говорит мне, что в России есть много хорошей молодёжи. Но ей надо доверять.Да, на кону стоят серьёзные задачи, есть амбиции местных властей и руководства, в дело идут большие бюджеты. Но если мы не будем давать возможность ребятам, то никогда не узнаем, где наши лидеры, где найти бриллиант, которому нужна огранка», – цитирует Быкова «Советский спорт».