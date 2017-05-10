«Филадельфия» предложила экс-генменеджеру «Лос-Анджелеса» Ломбарди работу

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» предложил работу Дину Ломбарди. В апреле функционер был уволен с поста генерального менеджера «Лос-Анджелес Кингз». Калифорнийская команда не попала в плей-офф во второй раз за три последних сезона.

Генеральный менеджер «Филадельфии» Рон Хекстолл связался с Ломбарди и предложил ему работу. Нет информации о том, о каком именно посте шла речь. Американский функционер пока не дал ответа на предложение. Он ранее уже работал в «Филадельфии». В 2003-2006 годах он был скаутом пенсильванского клуба и отвечал за поиск игроков в Западной конференции.