Третьяк: надо увеличить количество простых хоккейных площадок в РФ, готовимся

Президент ФХР Владислав Третьяк порассуждал на тему увеличения количества хоккейных площадок в России

«С 2018 года вступит в действие подпрограмма развития хоккея в России. Нам необходимо увеличить количество простых хоккейных площадок, коробок. Мы уже начинаем к этому готовиться. Нам нужна массовость — от Калининграда до Владивостока.

В Канаде 3 тысячи крытых катков, в Америке — 2 тысячи, а у нас около 500, хотя популярность хоккея очень высокая, по количеству коробок на душу населения мы уступаем даже Швейцарии, — добавил Третьяк. — Развивая хоккей, мы решаем в первую очередь социальную проблему, оздоравливаем детишек, это социальная задача. Уводим мальчишек от компьютеров, телевизоров, от плохих вещей, а им очень важно быть спортивными и сильными, это необходимо в первую очередь. А в профессиональный хоккей попадёт полпроцента занимающихся, остальные уйдут в другие профессии, но будут здоровыми людьми», — цитирует функционера ТАСС.