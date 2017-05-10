«Нефтехимик» официально объявил о переходе защитника Шарипзянова

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» официально объявил о переходе защитника системы клуба Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» Дамира Шарипзянова. 21-летний защитник, выступавший в системе «Лос-Анджелеса», арендован нижнекамцами на один сезон.

После завершения сезона КХЛ-2017/18 Шарипзянов, у которого действует контракт новичка с «Кингз», будет обязан вернуться обратно. В минувшем сезоне он провёл за фарм-клуб «королей» в АХЛ 38 матчей и набрал 3 (0+3) очка при полезности «-1» и 57 минутах штрафа.

Капризов в ЦСКА, Миронов и Антипин в НХЛ. Таблица трансферов КХЛ ЦСКА приобрёл Капризова и тройку из «Сибири», Миронов и Антипин поехали в НХЛ, а «Торпедо» вернуло бывших — в таблице переходов КХЛ.

Ларионов: Шарипзянов возвращается в «Нефтехимик», договорённость есть