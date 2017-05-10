На предварительном этапе домашнего ЧМ датчане могут сыграть в Хернинге

Организаторы чемпионата мира по хоккею 2018 года в Дании планируют, что хозяева турнира будут играть на предварительном этапе не в Копенгагене, а в Хернинге. Об этом сообщил член совета Международной федерации хоккея президент Датского хоккейного союза Хенрик Бах-Нильсен. Также функционер рассказал о планируемом составе команды.

«У организаторов турнира есть одно условие: Дания будет играть на второй арене, Швеция — на первой в Копенгагене. Посмотрим, каким будет рейтинг ИИХФ и какие группы будут сформированы. -Надеюсь, все билеты на матчи сборной Дании будут распроданы, на матчи команды Швеции тоже будет аншлаг, поскольку Копенгаген расположен в 15 км от Швеции. Также жду аншлагов на матчи от четвертьфиналов до финала.

В Кёльне от нас присутствует 15 человек, которые получают опыт проведения подобного турнира, и нам необходимо понять, что мы можем улучшить. У нас готовы арены, гостиницы, решены прочие вопросы. Мы хотим принять у себя много болельщиков, в том числе из России. Мы уже выпустили лимитированное количество билетов на турнир, порядка 800 — они все были распроданы за четыре часа.

Игроки пообещали, что если они будут доступны и не будут играть к тому времени в НХЛ, то выступят за сборную в следующем году. Вопрос по главному тренеру нужно задавать не мне — мы не можем загадывать настолько далеко», — цитирует функционера ТАСС.