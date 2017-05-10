Буше: главное, что «Оттава» в финале конференции

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ги Буше прокомментировал выход своей команды в финал Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. Канадская команда выиграла серию с «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 4-2 и в третий раз в своей истории вышла в полуфинал розыгрыша Кубка Стэнли.

«Для нас не важно, считают нас фаворитами или аутсайдерами плей-офф. Главное, что мы там. Мы участники финала конференции», — передаёт слова главного тренера канадской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.