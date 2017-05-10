Колобков: Ночная хоккейная лига – уникальный проект, такого в мире больше нет

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал проведение в Сочи Шестого Всероссийского фестиваля среди любительских команд Ночной хоккейной лиги.

«Действительно хороший проект, уникальный, в мире такого большого нет, количество команд увеличивается с каждым годом. Мастерство растёт, ребята тренируются и профессионально подходят к делу. Такого масштаба проектов нет, подобное у нас в футболе есть, играют в волейбол, баскетбол, но так, чтобы 74 региона! Проведение такой лиги может быть примером для других видов спорта.

Вектор развития лиги правильный, нужно поддерживать, помогать ребятам развиваться, развивать лигу, у проекта большое будущее, самому захотелось встать на коньки и поиграть в финальном матче, который смотрелся на высоком уровне.

Москва получит новый каток, и найти землю не будет проблемой. Главное, чтобы были победители, а мы свои обязательства выполним. Морально уже готов к тренировкам. В министерстве пока играем в футбол, к сожалению, в тройку среди министерств не входим, думаю, что хоккей не за горами», — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.