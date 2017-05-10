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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Вайсфельд: в «СЮ» были внутренние проблемы, травматизм — ошибки в подготовке

10 мая 2017, среда. 13:09. Хоккей

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд подвёл итоги сезона, высказался о составе и задачах команды. Уфимцы вылетели на стадии первого раунда плей-офф КХЛ.

«Сезон получился плохим. Худший результат в истории клуба, поэтому другой оценки тут быть не может. У нас были некие внутренние проблемы, которые я, честно сказать, не хотел бы выносить на публичное обсуждение. Думаю, сейчас мы с этим разобрались и на следующий год учтём все моменты и не повторим ошибок. Травмы случаются разные, но не бывает так, чтобы весь сезон чуть ли не полкоманды находилось в лазарете. Значит, дело в подготовке, значит, были допущены ошибки. Не сглазили же всех травмированных, в конце концов… Травма Энгквиста — ключевой момент, поскольку Энгквист не только ключевой, но и системообразующий игрок. И замену ему найти было невозможно. По той причине, что хоккеистов такого уровня просто не было на рынке.

Были ли мысли заменить Сведберга другим голкипером? Во-первых, опять же и менять было особо некем, а во-вторых, я не раз уже говорил: проблема была не столько во вратаре, сколько в организации игры в обороне. В плей-офф он сыграл хорошо. Вообще никаких претензий не заслужил. А почему? Потому что команда строго сыграла в обороне. Понятно, что доля его вины есть, но вешать всё на него – неправильно.

Первоначальный список кандидатов был довольно большим, в нём были и отечественные тренеры, и легионеры. Постепенно круг сужался, и в итоге осталось три тренера. По разным причинам две кандидатуры российских специалистов, очень квалифицированных, отпали. Вестерлунд быстро дал согласие. И переговоры прошли без всяких осложнений. Уход Емелина? Я с удовольствием оставил бы его. Но как тренеры будут общаться между собой? Как они могут работать, если не понимают друг друга? Никак. Это единственная причина ухода Емелина.

Задачи на следующий сезон самые высокие. У всех клубов, от СКА до рижского «Динамо», цель – Кубок Гагарина. Когда в начале сезона у всех нули в таблице, никто не выходит проигрывать», — цитирует функционера официальный сайт КХЛ.

Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Салават Юлаев Леонид Вайсфельд Никлас Сведберг Эркка Вестерлунд
Новости. Хоккей
10 мая 2017, среда
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