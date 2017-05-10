ХК «Сочи» объявил о продлении контракта с защитником Хомицким

Защитник хоккейного клуба «Сочи» Вадим Хомицкий продолжит выступать за южную команду Континентальной хоккейной лиги. Клуб Континентальной хоккейной лиги официально объявил об этом на своём официальном сайте.

34-летний Хомицкий в прошлом сезоне сыграл за хоккейный клуб «Сочи» девять матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, поскольку получил травму на предсезонном турнире, от которой восстановился только к середине ноября. В сезоне-2016/17 Хомицкий не набрал ни одного очка.

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