Лучшие голы и сейвы пятого игрового дня ЧМ-2017

На чемпионате мира по хоккею близится шестой день группового этапа. Сборная России проведёт свой следующий матч 11 мая, действующие бронзовые призёры выиграли три матча из трёх на групповом этапе ЧМ-2017. 5 мая российская команда по буллитам одолела Швецию, 7 мая разгромила итальянцев, 8 мая уверенно обыграла хозяев турнира немцев.
«Чемпионат» подвёл итоги пятого игрового дня ЧМ-2017 и представляет видео лучших голов и сейвов данного игрового дня группового этапа.
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