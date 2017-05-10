Гаджиев: ситуация в «Адмирале» неидеальная, но глобальных проблем с долгами нет

Первый заместитель генерального директора «Адмирала» Камил Гаджиев рассказал о финансовой ситуации в клубе.

«Спешу успокоить, «Адмирал» готовится к новому сезону, оставляем костяк команды, который оправдал доверие, проблем глобальных финансовых нет. Ситуация неидеальная, но она рабочая, заходим в сезон с тем же бюджетом и теми же задачами, что и в прошлый год. Долги есть в рабочем режиме, они есть почти у каждого клуба, они выплачиваются, динамика есть.

Иван Налимов вернулся, у нас есть основной вратарь Игорь Бобков, есть интересная молодёжь — Никита Серебряков, Максим Третьяк. С вратарями всё в порядке, за пост номер один не стоит переживать. Роберта Саболича продлили, он у нас. С теми, кто делал погоду в прошлом сезоне, мы имеем контракт на следующий сезон. Плюс будут новые приобретения. В прошлом году мы были седьмыми, в этом стараемся подняться выше.

Ребята только стали классом выше, привыкли к городу, к нам привыкли зрители. На Дальнем Востоке как нигде хоккей прогрессирует не с точки зрения игры, но того, как люди реагируют на хоккей, спортивные школы переполнены, во многих возрастах «Адмирал» уже конкурирует на федеральном уровне, Ночная лига работает. Посещаемость близка к 100%, хотя арена за городом. У молодёжной команды «Тайфун» в следующем году уже будут другие задачи», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.