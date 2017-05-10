Быков признался, что на ЧМ дал бы шанс игрокам, которые останутся в России

Бывший главный тренер сборной России, СКА, «Салавата Юлаева» и ЦСКА Вячеслав Быков порассуждал на тему дозаявки игроков в сборную России на чемпионат мира. Россияне пока выиграли все свои матчи на групповом этапе ЧМ-2017.

«Теперь, незадолго до Олимпиады, я бы не стал ждать хоккеистов из НХЛ, а сделал бы ставку на молодых ребят, которые есть рядом. Пусть получат незаменимый опыт. Он им необходим.

Мы знаем достоинства, возможности и потенциал Саши Овечкина. Да, хочется выиграть чемпионат мира. Но здесь нужно взвешивать все за и против. Непростое решение, конечно. Есть тренер сборной, который хочет порадовать страну победой на чемпионате мира. У него своё видение. Поэтому неправильно будет что-то навязывать. Но лично я дал бы шанс парням, которые останутся в России и поедут на Олимпиаду. Они в Кёльне получат очень хороший и важный опыт», — сказал Быков.

Идеальная сборная. Почему России не нужно подкрепление из НХЛ на ЧМ-2017 Российская команда успешно выступает на ЧМ-2017, и игра показывает, что подкрепления из НХЛ сборной не требуется.

Овечкин, Макдэвид и ещё 13 звёзд НХЛ, которых продолжают ждать на ЧМ-2017 Если хотя бы половина из них приедет на чемпионат мира, турнир станет ещё круче.