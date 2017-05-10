Гаджиев: готовы подтянуть инфраструктуру во Владивостоке для сборной перед ОИ

Первый заместитель генерального директора «Адмирала» Камил Гаджиев рассказал о возможном проведении тренировочного лагеря сборной России перед Олимпиадой в Сочи.

«У нас есть ряд инициатив по проведению олимпийского сбора национальной команды, но всё будет решать тренерский штаб Олега Знарка. Мы готовы подтянуть инфраструктуру, успеем всё сделать, чтобы команда готовилась у нас. Это было бы логично, но решать не нам, мы же только за», — передаёт слова Гаджиева корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.