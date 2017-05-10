Потанин: поддержка Ночной хоккейной лиги исходит от души

Председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги и президент компании «Норникель» Владимир Потанин рассказал о поддержке любительского хоккея.

«Есть порыв такой, сам люблю играть в хоккей, поэтому эта тема мне близка и я участвую в помощи. Поддерживаю Лигу легенд, которая организует соревнования международного плана, и они не ударяют в грязь лицом. Всё это исходит от души. В этом году впервые матч Ночной лиги провели в Норильске. Подремонтировали дворец, приехали звёзды Фетисов, Касатонов. Это был огромный праздник для людей. Болеют ли так за сборную? Может, только с канадцами в 1972 году было. Уверен, что подавляющее число людей, имеющих отношение к проекту, делают это от души.

Ночная хоккейная лига — это замечательная инициатива, которая начиналась снизу вверх, этот проект мне по душе, география широка, сотни команд, объединяющий проект. В рамках проекта идёт серьёзная поддержка ветеранов, стартовал программа адресной помощи ветеранам хоккея, поддерживаем программу грантов. 50 миллионов рублей мы направляем на ветеранскую программу и ещё 50 миллионов рублей на хоккейные нужды», — передаёт слова Потанина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.