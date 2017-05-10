Гарипов: «Ак Барс» может любому предложить такую же зарплату, как СКА и ЦСКА

Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов считает, что казанский клуб мог бы приобретать лучших хоккеистов наравне со СКА и ЦСКА.

«Татнефть» может и с «Газпромом», и с «Роснефтью» соревноваться в зарплатах игрокам. «Ак Барс» может любому хоккеисту предложить такую же зарплату, как СКА или ЦСКА. Просто в Казани выбрали другой путь – воспитывать своих ребят. Это приносит плоды. Посмотрите, сколько у нас было своих воспитанников в составе три-четыре года назад и сколько их сейчас», — передаёт слова игрока«БИЗНЕС-Online».