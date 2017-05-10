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Сборная Швеции не общалась с Лундквистом, решение по игрокам НХЛ будет позже

10 мая 2017, среда. 15:35. Хоккей

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг заявил, что команда ещё не выходила на контакт с игроками НХЛ, которые недавно завершили выступление в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Не знаю, приедет ли кто-то из НХЛ в сборную, мы с ними ещё не контактировали. У нас уже сформирована команда на чемпионат мира. С Лундквистом мы тоже не контактировали. Сегодня ночью в НХЛ состоятся два матча, после которых мы и примем решение, кого вызовем. Нам нужно поговорить с каждым, мы не знаем, в каком физическом они состоянии, здорово ли. Мы уважаем правила НХЛ и не контактируем с игроками, пока у них идёт сезон», — передаёт слова Грёнборга корреспондет «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Швеции — Хоккей Хенрик Лундквист ЧМ-2017
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