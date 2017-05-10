Сборная Швеции не общалась с Лундквистом, решение по игрокам НХЛ будет позже

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг заявил, что команда ещё не выходила на контакт с игроками НХЛ, которые недавно завершили выступление в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Не знаю, приедет ли кто-то из НХЛ в сборную, мы с ними ещё не контактировали. У нас уже сформирована команда на чемпионат мира. С Лундквистом мы тоже не контактировали. Сегодня ночью в НХЛ состоятся два матча, после которых мы и примем решение, кого вызовем. Нам нужно поговорить с каждым, мы не знаем, в каком физическом они состоянии, здорово ли. Мы уважаем правила НХЛ и не контактируем с игроками, пока у них идёт сезон», — передаёт слова Грёнборга корреспондет «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

ЧМ-2017. Сборная Швеции. Десант из НХЛ для высоких задач Рикард Грёнборг собрал на свой первый чемпионат мира сильнейшую сборную Швеции за последние годы, несмотря на череду отказов из НХЛ.